Imprese: Rossignoli (Federlazio), Covid per pmi è incubo, serve intervento forte governo (2)

- “Un primo passo importante, ma quello che ora ci aspettiamo è un intervento forte, poderoso, incisivo delle istituzioni finanziarie e politiche dell'Unione Europea, senza le quali sarà difficile, se non impossibile, che il nostro Paese possa risollevarsi”, continua Rossignoli. “Un elemento di conforto rilevato dalla nostra indagine (dato rilevato prima della seconda fase della pandemia) è la reazione avuta dalle nostre imprese: la maggior parte è convinta che si possa, nonostante tutto, tornare alla normalità e hanno ricominciato subito a lavorare a 'testa bassa'. E' però evidente che il nostro Paese non può più aspettare a dotarsi di una vera politica industriale, per capire e programmare dove vogliamo andare da qui ai prossimi anni. Siamo di fronte ad una sfida irrinunciabile che non può essere sostenuta esclusivamente attraverso l'impegno e la volontà di rilancio del tessuto imprenditoriale. Noi abbiamo fatto la nostra parte, auspichiamo che il Governo faccia altrettanto", conclude il presidente di Federlazio. (Rer)