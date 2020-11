Imprese: Mocci (Federlazio), per pmi quadro difficile ma ha spinto su digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro che emerge dalla nostra indagine, come potevamo immaginare, è molto difficile: crollo degli ordinativi, del fatturato, della produzione, dell'export, dell'occupazione come non si erano mai registrati”. Lo afferma in una nota il direttore generale di Federlazio Lucino Mocci commentando l’indagine Fedelazio “Le conseguenze del Covid sulle pmi del Lazio” e realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, è stata condotta mediante questionario online rivolto ad un campione di 450 imprese. Il report si riferisce al periodo gennaio/luglio 2020, antecedente alla ripresa dei contagi. “La pandemia ha sicuramente accelerato i processi di implementazione della digitalizzazione all'interno delle imprese e le priorità di intervento devono quindi puntare sulla diffusione massiccia di soluzioni che consentano di realizzare in sicurezza tutte quelle attività messe a dura prova dal Covid: internet veloce, IoT, Blockchain, Sicurezza informatica, Big Data”. (segue) (Rer)