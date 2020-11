Covid: Cgil, Cisl, Uil Pa Lombardia, il 13 novembre mobilitazione a sostegno dei lavoratori della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini". Questo lo slogan della giornata nazionale di mobilitazione, promossa da Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e Uil Pa si svolgerà venerdì 13 novembre a cui parteciperanno i lavoratori del pubblico impiego, in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni. Una iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. In questa fase di mobilitazione del lavoro pubblico per rivendicare innovazione nella Pa, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni, "le lavoratrici e i lavoratori pubblici danno massimo sostegno e priorità a tutto il personale sanitario – spiegano in una nota le categorie dei servizi pubblici di Cgil Cisl e Uil della Lombardia - È assolutamente necessario garantire loro di lavorare in sicurezza, assicurandogli costantemente dispositivi di protezione individuale, tamponi e sorveglianza sanitaria". (segue) (Com)