Covid: Cgil, Cisl, Uil Pa Lombardia, il 13 novembre mobilitazione a sostegno dei lavoratori della sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile - prosegue la nota - che proprio chi ci protegge debba lavorare in condizioni di scarsa sicurezza. Se non ci occupiamo di mettere in sicurezza il personale sanitario, mettiamo a rischio la loro salute e anche quella dei cittadini e il servizio di cura. Altrettanto indispensabile e urgente – proseguono - è procedere con nuove assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precari". Infine, concludono: "è importante che si rinnovino i contratti, per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Non solo una gratificazione nei confronti di chi con spirito di abnegazione sta affrontando la pandemia in condizioni critiche, ma anche prima di tutto un diritto". "Una mobilitazione collettiva di lavoratrici e lavoratori pubblici che si terrà nei nostri territori nelle forme limitate consentite dalla "zona rossa", contro chi nega l'esistenza del virus, dell'emergenza epidemiologica e del rischio che stanno correndo medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Per dare il massimo sostegno a chi garantisce la nostra salute", concludono Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e Uil Pa della Lombardia. (Com)