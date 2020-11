Nagorno-Karabakh: Armenia, colloquio tra presidente Sarkissian e premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente armeno Armen Sarkissian e il primo ministro Nikol Pashinyan hanno avuto oggi un confronto sulla situazione nel paese dopo la cessazione delle ostilità nel Nagorno-Karabakh, alla luce delle proteste esplose in Armenia dopo la firma dell'accordo per il cessate il fuoco. E' quanto riferisce l'ufficio della presidenza armena tramite una nota. Nei giorni scorsi si sono registrate proteste di piazza nella capitale armena Erevan dopo l'annuncio della firma di un accordo per la fine del conflitto nel Nagorno-Karabakh, che riconosce di fatto la riconquista di molti territori nell'area contesa da parte dell'Azerbaigian. Il premier armeno Pashinyan ha parlato dell'accordo come di una decisione "dolorosa" ma inevitabile per evitare ulteriori perdite territoriali. L'opposizione armena chiede le dimissioni del primo ministro Pashinyan per aver firmato il nuovo accordo di pace con Baku, sottoscritto anche da Mosca ed Ankara. (segue) (Rum)