Nagorno-Karabakh: Armenia, colloquio tra presidente Sarkissian e premier Pashinyan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo documento ha assicurato ciò che avremmo potuto perdere, secondo le stime militari e altre valutazioni. In una situazione in cui Stepanakert (capoluogo del Nagorno-Karabakh) non era più protetta; c'era una grande possibilità di perderla e lo stesso vale per Martuni e Askeran se i combattimenti fossero proseguiti. Queste città sarebbero state circondate e ciò si sarebbe tradotto in un completo collasso. La decisione di firmare la dichiarazione è stata presa tenendo in considerazione esattamente queste stime", ha detto Pashinyan. Lo Stato maggiore della Difesa dell'Armenia, ha proseguito il primo ministro, da tempo lamentava l'esaurimento delle risorse per proseguire il conflitto, una preoccupazione condivisa anche a livello politico. "L'Armenia ha fatto due tentativi per riprendere il controllo di Shusha", la seconda città dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh di cui l'Azerbaigian ha rivendicato la conquista domenica scorsa, ha ricordato Pashinyan. "Uno dei tentativi è fallito. Nel secondo caso, un'unità armena è riuscita a entrare in città e le divergenze di opinioni sul controllo di Shusha sono legate esattamente alle attività di questa unità", ha spiegato il premier armeno. (segue) (Rum)