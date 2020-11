Imprese: Sace per l’automotive con nuove iniziative e operazioni dedicate alla filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace prosegue e consolida l'impegno a sostegno delle aziende del settore automotive, con nuove iniziative e operazioni dedicate alla filiera che si sono tradotte in circa 7,5 miliardi di euro di risorse mobilitate nei primi nove mesi del 2020, destinati a export, processi di internazionalizzazione, sostegno alla liquidità e investimenti in Italia. Una filiera, come viene ribadito nel comunicato stampa, riconosciuta a livello globale, composta da oltre cinquemila imprese, e strategica non solo per i numeri che rappresenta - il 6,2 per cento del Pil e il 7 per cento degli occupati del settore manifatturiero del paese - ma anche per gli importanti investimenti in ricerca e sviluppo che risultano determinanti per la competitività in questo contesto di rapidi cambiamenti tecnologici. Tra i settori più impattati dall'emergenza Covid-19, prosegue la nota, negli ultimi anni l'automotive ha dovuto ripensare il proprio modello di business, affrontando le sfide poste dal mercato per restare competitivi: la transizione energetica, mobilità, guida autonoma. (segue) (Com)