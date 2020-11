Imprese: Sace per l’automotive con nuove iniziative e operazioni dedicate alla filiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa logica, si legge nel documento, Sace affianca, oltre ai grandi champion che trainano la filiera, anche le tante mid cap e Pmi accompagnandole nei loro progetti e contribuendo ad accelerare il loro percorso di crescita: tra queste Eurotranciatura, Dayco Europe, Sparco, Gnutti Carlo. Non solo risorse finanziarie, prosegue la nota, ma anche iniziative di accompagnamento e di confronto, due delle quali si sono svolte proprio la scorsa settimana. Si è tenuto il 5 novembre il secondo evento di business matching organizzato da Sace, a cui hanno partecipato, insieme all’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), 50 imprese italiane della componentistica e Ford Otosan - joint venture turca fondata da Ford Motor Company e Koc - attiva nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di veicoli commerciali e ricambi. (segue) (Com)