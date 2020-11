Imprese: Sace per l’automotive con nuove iniziative e operazioni dedicate alla filiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford Otosan, spiega la nota, ha beneficiato nel 2019 di una linea di credito a medio lungo termine di 62,5 milioni di euro garantita da Sace nell'ambito dell'operatività Push Strategy, il programma attraverso il quale Sace facilita il posizionamento delle imprese italiane nelle catene di fornitura di primari buyer esteri. Gli eventi di business matching organizzati dalla società sono una parte integrante del programma, e consentono alle imprese italiane – soprattutto Pmi – di incontrare i procurement team delle controparti estere e di accreditarsi come possibili fornitori. Ford Otosan ha dimostrato particolare interesse a incontrare produttori di componenti elettromeccaniche, batterie e relativi sistemi di raffreddamento e le aziende che realizzano componenti e tecnologie per three wheelers. Si è poi tenuto il 6 novembre un confronto a porte chiuse tra Sace e Anfia, in cui il direttore dell’associazione Gianmarco Giorda ha affrontato il tema delle sfide e delle prospettive per la filiera italiana dell'automotive aprendo riflessioni sulle possibili soluzioni per la ripresa del settore anche alla luce del futuro contesto in cui mobilità, elettrificazione e guida autonoma assumeranno un ruolo centrale. (segue) (Com)