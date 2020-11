Imprese: Sace per l’automotive con nuove iniziative e operazioni dedicate alla filiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali iniziative, prosegue la nota, confermano l'impegno di Sace nell'accompagnare e sostenere le aziende dell'automotive italiano sia nella fase di scouting di nuove opportunità commerciali all'estero sia nell'offrire un adeguato supporto finanziario in questo momento di forte cambiamento di paradigma in cui le imprese sono chiamate a investire ancora di più in tecnologia, innovazione e sostenibilità. Un'azione che si espande ulteriormente con il nuovo mandato affidato a Sace con il decreto Semplificazioni di luglio: la società potrà infatti intervenire, con il rilascio di garanzie su finanziamenti, a favore dei progetti rientranti nel green new deal, in particolare i progetti che promuovono lo sviluppo di una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti, che agevolano la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale e che integrano i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. (Com)