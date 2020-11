Libia: El Hillo, shock per morte richiedente asilo eritreo in centro accoglienza a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Libia, Yacoub El Hillo, ha condannato l'uccisione di un richiedente asilo eritreo di 15 anni in un centro di accoglienza a Tripoli il 10 novembre scorso. "Sono scioccato e profondamente rattristato nell'apprendere della morte di un giovane richiedente asilo eritreo avvenuta in un centro di accoglienza a Tripoli. Come molti libici, migranti, rifugiati e richiedenti asilo continuano a pagare il prezzo della crisi protratta nel Paese". In una dichiarazione, El Hillo ha detto: "Invito le autorità libiche a indagare a fondo su questo incidente e consegnare gli autori alla giustizia. I responsabili di questi attacchi devono essere puniti". Secondo l'Unhcr, “un gruppo di sei uomini, che trasportavano oggetti pesanti e una pistola, è entrato nella proprietà, nell'area di Gergaresh, e ha iniziato a sparare nel centro, uccidendo il richiedente asilo di 15 anni e ferendone altri due". L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha confermato che la giovane vittima era in attesa di reinsediamento fuori dalla Libia in un paese terzo.(Lit)