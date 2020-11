Imprese: Poste Italiane, nel terzo trimestre ricavi in crescita a 2,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno Poste Italiane ha registrato ricavi per 2,6 miliardi di euro con una crescita dello 0,8 per cento su base annuale: il dato sui nove mesi si attesta a 7,7 miliardi con una riduzione di 5,2 punti percentuali. Stando ai risultati finanziari al 30 settembre 2020 approvati dal consiglio di amministrazione, nel trimestre si registrano costi del personale pari a 1,2 miliardi – in calo del 3,4 per cento su base annuale – sostenuti da un minor numero di Fte. Si aggiungono poi costi non Hr pari a 801 milioni di euro, in calo di 20 milioni se si escludono costi straordinari per far fronte all’emergenza sanitaria e costi più elevati a sostegno del business dei pacchi e delle telecomunicazioni, dovuti all’accelerazione dei principali trend. (Com)