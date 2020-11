Imprese: Fca ed Engie Eps progettano di unire le forze in una joint venture per creare un’azienda leader nel settore della e-Mobility

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fca Italy S.p.A.(“Fca”), società interamente controllata da Fiat Chrysler Automobiles N.V., ed Engie Eps, player tecnologico italiano dell’Energy Storage e dell’eMobility, hanno stipulato un Memorandum d’intesa volto a costituire una joint venture per creare un’azienda leader nel panorama europeo della e-Mobility che potrà avvalersi delle risorse finanziarie e della consolidata esperienza industriale di Fca e del know-how tecnologico e del portafoglio di proprietà intellettuale di Engie Eps. Lo riferisce oggi un comunicato stampa congiunto. Le due società uniranno le forze per entrare nella nuova era della mobilità sostenibile con soluzioni e servizi innovativi pensati per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente. La nuova società offrirà ai clienti europei di veicoli elettrici una gamma completa di prodotti e soluzioni, come infrastrutture di ricarica residenziali, commerciali e pubbliche e pacchetti di energia verde che consentiranno ai clienti di ricaricare il proprio veicolo a casa, o in qualsiasi punto di ricarica pubblico di tutta Europa, con un semplice abbonamento a canone mensile fisso. (segue) (Com)