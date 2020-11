Imprese: Fca ed Engie Eps progettano di unire le forze in una joint venture per creare un’azienda leader nel settore della e-Mobility (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’elettrificazione rappresenta un trend inevitabile destinato a rivoluzionare la mobilità urbana e, soprattutto, un cambiamento di paradigma inarrestabile del sistema energetico globale. La firma di questo memorandum d’intesa è la testimonianza dell’impegno comune volto ad accelerare questa trasformazione verso un futuro più sostenibile”, ha commentato Carlalberto Guglielminotti, Amministratore delegato e direttore generale di Engie Eps. “L’Italia ha lasciato un segno profondo nella storia con le sue eccellenze nel settore automotive e nello sviluppo di tecnologie innovative per il settore energetico. La joint venture è l’occasione per consolidare questo patrimonio e allo stesso tempo delineare la strada da percorrere verso una mobilità a zero emissioni”. La transazione sarà soggetta alle condizioni standard previste per questo tipo di operazioni e a tutte le necessarie comunicazioni e approvazioni da parte delle autorità e delle istituzioni competenti. Le due parti prevedono di firmare l’intera serie di accordi1 entro la fine dell’anno e di costituire la joint venture nel primo trimestre del 2021. (Com)