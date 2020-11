Aspi: si complica la partita per la cessione, ma il governo accelera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della magistratura indebolisce Atlantia nelle trattative con governo e Cassa depositi e prestiti (Cdp) per la cessione di Autostrade per l'Italia (Aspi). È di ieri mattina la notizia degli arresti domiciliari, eseguiti da parte della Guardia di Finanza, nei confronti dell'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, dell’ex responsabile manutenzioni Michele Donferri Mitelli, e dell’ex direttore centrale operativo dell'azienda Paolo Berti, mentre i manager di Aspi Stefano Marigliani, Paolo Strazzullo e Massimo Miliani hanno subito altre misure interdittive.Le misure sono state prese nell'ambito dell’inchiesta sulle criticità in termini di sicurezza delle barriere fonoassorbenti, che è stata avviata un anno fa sulla base dei documenti acquisiti nel corso dell’indagine sul crollo del ponte Morandi a Genova, che il 14 agosto del 2018 ha causato la morte di 43 persone. Le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Secondo inquirenti, infatti, gli indagati avrebbero avuto la consapevolezza della difettosità delle barriere e del potenziale pericolo per la sicurezza stradale, con rischio cedimento nelle giornate di forte vento.Sul dossier relativo alla cessione di Aspi da parte di Atlantia, per il governo "il tempo è scaduto ed è chiaro anche a loro", ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo ieri sera a "Porta a Porta", su Rai1. L'esponente dell'esecutivo ha auspicato che la società "prenda atto che una stagione si è conclusa". In ogni caso, "siamo alle battute finali", ha aggiunto il ministro ricordando che se non si chiudesse un accordo "revocheremo" la concessione. Da parte sua il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulla trattativa per la cessione ha reso noto che Cdp ha confermato al governo che "tutte le interlocuzioni" con Atlantia per la cessione di Aspi "si svolgono sulla base di criteri competitivi e di prassi correnti di mercato". (Rin)