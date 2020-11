Imprese: Poste Italiane, al 30 settembre risultato operativo in aumento, posizione patrimoniale solida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre Poste Italiane ha registrato un risultato operativo (Ebit) pari a 479 milioni di euro, in aumento del 4,2 per cento su base annuale: il dato dei nove mesi si attesta a 1,244 miliardi di euro con un calo di 19,2 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2019. Stando ai risultati finanziari al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, il dato nel terzo trimestre registra un significativo miglioramento del 10 per cento su base annuale al netto dei costi straordinari per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Crescono le attività finanziarie totali, che si attestano a 556 miliardi di euro con una raccolta netta di 11,2 e dinamiche favorevoli di mercato per 9,1. La posizione patrimoniale, prosegue la nota, rimane solida: il Cet1 ratio di BancoPosta si attesta al 17,5 per cento e il solvency II ratio del Gruppo assicurativo Poste Vita al 250 per cento. (Com)