Russia: ambasciatore all'Onu Nebenzja, invitato missione Opac per indagine su caso Navalnyj

- La Russia sta concordando con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) un memorandum sulle condizioni per l’invio di una missione per indagare sul presunto '"avvelenamento" dell’oppositore Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa "Ria Novosti" Vasilij Nebenzja, rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite. "C'è un dialogo aperto. Abbiamo invitato la missione dell’Opac a visitare la Russia in conformità con uno degli articoli della Convenzione sulle armi chimiche. È ora in fase di negoziazione un memorandum sulle condizioni relative all’arrivo degli osservatori e su cosa potranno fare. Tale memorandum viene firmato con qualsiasi Paese in cui va a operare una missione dell’Opac", ha detto Nebenzja. L'Opac spiega il rifiuto di fornire alla Russia la formula per la sostanza con cui Navalnyj sarebbe stato avvelenato per mancanza di consenso da parte della Germania. (segue) (Rum)