Russia: ambasciatore all'Onu Nebenzja, invitato missione Opac per indagine su caso Navalnyj (2)

- "Si riferiscono al fatto che la parte tedesca non ha dato il suo consenso. Tutto questo è strano, ovviamente. Questa sostanza, di cui nessuno sa davvero nulla, non è contemplata nella convenzione. I tedeschi dicono che non vogliono fornire una formula, perché svelerebbero un terribile segreto", ha dichiarato il diplomatico. Nebenzja ha ricordato che la quinta richiesta di assistenza legale del Procuratore generale è stata inviata di recente in Germania, e le prime quattro hanno ricevuto solo "una risposta formale". Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite ha ricordato che la Federazione Russa è pronta a indagare sulle circostanze dell'incidente di Navalnyj, ma ciò richiede delle prove concrete. (Rum)