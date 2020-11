Regno Unito: infermiera trentenne accusata dell'omicidio di otto neonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'infermiera trentenne del reparto neonatale del "Countess of Chester Hospital", nel Regno Unito, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso otto neonati e aver tentato di ucciderne almeno altri dieci. L'indagine su Lucy Letby, riguardante fatti avvenuti tra il 2015 e il 2016, era iniziata nel 2018 quando gli investigatori avevano iniziato a indagare sulla morte di 15 neonati e 17 crisi neonatali quasi fatali avvenute nell'ospedale nei due anni. Letby era stata arrestata per la prima volta nel 2018 con il sospetto di essere la mano dietro la morte di otto di esse e sei crisi, e nuovamente nel 2019, con simili accuse ma un numero maggiore di tentati omicidi a suo carico. In entrambi i casi la donna era stata rilasciata per insufficienza di prove a suo carico. (Rel)