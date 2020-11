Siria: governatore Damasco, senza sanzioni rifugiati potrebbero tornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Damasco, Alaa Ibrahim, ha detto che i rifugiati siriani potrebbero cominciare a rientrare, se le sanzioni dovessero essere rimosse. Lo riferisce il portale siriano "Enab baladi", vicino all'opposizione al governo di Damasco. Commentando la conferenza internazionale su rifugiati in corso in questi giorni nella capitale, l’amministratore ha auspicato che la conferenza fornisca “sostegno materiale” anche nella ricostruzione delle aree “danneggiate dal terrorismo”. Ibrahim ha aggiunto che i rimpatriati non torneranno direttamente nei loro luoghi d’origine, poiché il governatorato metterà a loro disposizione luoghi di raccolta, come i campi di Harjilah e Adra, che daranno loro accoglienza provvisoria. (Res)