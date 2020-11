Kuwait: elezioni, Commissione elettorale speciale squalifica 34 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Commissione speciale, istituita dal ministero dell’Interno del Kuwait per studiare se i candidati alle prossime elezioni parlamentari soddisfino o meno i requisiti previsti dalla legge, ha deciso di squalificare 34 candidati, tra cui figure di spicco dell’opposizione. Il ministro dell’Interno di Kuwait City non ha pubblicato i nomi dei candidati squalificati, ma molti di loro l’hanno annunciato sui social network o a mezzo stampa. Le ragioni fornite per la maggioranza delle squalifiche erano i loro precedenti penali: molti dei candidati in questione sono stati precedentemente condannati in via definitiva per reati, perlopiù relativi a questioni finanziarie. (Res)