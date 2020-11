Francia: Covid, premier Castex farà oggi il punto della crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Jean Castex, terrà questo pomeriggio alle 18:00 una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione sanitaria del paese, duramente colpito dalla seconda ondata di coronavirus. Le dichiarazioni del capo del governo arriveranno dopo un Consiglio di difesa che si tiene in mattinata. "Vedremo se bisognerà stringere o allentare il dispositivo in base ai dati epidemiologici", ha detto Castex al quotidiano "Le Monde", facendo riferimento a una eventuale modifica della serrata in corso dal 30 ottobre in tutto il paese. Il primo ministro ha parlato di un "piccolo rallentamento" dell'epidemia anche se non è "il momento di allentare la briglia". L'attesa riguarda soprattutto gli esercizi commerciali giudicati "non essenziali" che sperano di poter riaprire. Una ipotesi esclusa dall'emittente radiotelevisiva "France info", secondo la quale Castex non dovrebbe annunciare la riapertura dei negozi.(Frp)