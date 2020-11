Imprese: De Courtois (Generali), ottimi risultati al 30 settembre, continuiamo ad essere partner di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati di Generali al 30 settembre 2020 dimostrano nuovamente la resilienza del Gruppo in una fase straordinaria, ancora caratterizzata dalle pesanti ricadute associate alla pandemia: in questo contesto, rimaniamo determinati ad essere partner di vita dei nostri clienti grazie anche ad iniziative specifiche di assistenza, sostenendo le comunità nei paesi in cui operiamo anche attraverso il Fondo straordinario internazionale. Così il general manager Frederic De Courtois durante la conference call di stamattina con i giornalisti. “Confermiamo il nostro piano al 2021 per i dividendi, e rimaniamo impegnati a riprendere la distribuzione non appena avremo l’autorizzazione del regolatore italiano”, ha ribadito. (Ems)