L'ambasciatore russo all'Onu: "D'accordo su possibile missione Opac per indagini su Navalnyj"

- La Russia sta concordando con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) un memorandum sulle condizioni per l’invio di una missione per indagare sul presunto '"avvelenamento" dell’oppositore Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa "Ria Novosti" Vasilij Nebenzja, rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite. "C'è un dialogo aperto. Abbiamo invitato la missione dell’Opac a visitare la Russia in conformità con uno degli articoli della Convenzione sulle armi chimiche. È ora in fase di negoziazione un memorandum sulle condizioni relative all’arrivo degli osservatori e su cosa potranno fare. Tale memorandum viene firmato con qualsiasi Paese in cui va a operare una missione dell’Opac", ha detto Nebenzja. L'Opac spiega il rifiuto di fornire alla Russia la formula per la sostanza con cui Navalnyj sarebbe stato avvelenato per mancanza di consenso da parte della Germania."Si riferiscono al fatto che la parte tedesca non ha dato il suo consenso. Tutto questo è strano, ovviamente. Questa sostanza, di cui nessuno sa davvero nulla, non è contemplata nella convenzione. I tedeschi dicono che non vogliono fornire una formula, perché svelerebbero un terribile segreto", ha dichiarato il diplomatico. Nebenzja ha ricordato che la quinta richiesta di assistenza legale del Procuratore generale è stata inviata di recente in Germania, e le prime quattro hanno ricevuto solo "una risposta formale". Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite ha ricordato che la Federazione Russa è pronta a indagare sulle circostanze dell'incidente di Navalnyj, ma ciò richiede delle prove concrete.La Russia, ha affermato Nebenzja, potrebbe anche pensare di lasciare l'Opac. "Se quest’organizzazione perde completamente ogni credibilità e diventa solo un luogo per imporre decisioni contro Paesi ritenuti indesiderati, potremmo probabilmente pensarci. Per ora, tuttavia, non faremo scelte drastiche e non le consigliamo manco ad altri Paesi”, ha spiegato il diplomatico. Nebenzja ha osservato che un’uscita dall'Opac sarebbe interpretata come una dimostrazione dalla fondatezza delle accuse mosse in precedenza contro Mosca. Come esempio più eclatante dell'atteggiamento pregiudizievole dell'Opac, il diplomatico ha citato le accuse contro le autorità siriane in merito all’utilizzo di armi chimiche che Mosca e Damasco considerano infondate. Gli incidenti relativi a Sergej Skripal – l’ex spia sovietica defezionista avvelenata nel Regno Unito – e Aleksej Navalnyj rientrano più o meno nello stesso schema, ovvero "un verdetto senza prove". Nebenzja ha sottolineato che la Russia nel suo insieme considera l'Opac un'organizzazione importante, sebbene stia perdendo la sua autorità. "Probabilmente dovremmo separare l'organizzazione degli Stati membri dal segretariato tecnico, che è l'organo esecutivo", ha sottolineato il rappresentante permanente della Russia. (Rum)