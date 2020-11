Spagna: governo studia nuove misure per sostenere settore alberghiero e della ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonus ed esenzioni dai contributi previdenziali, una proroga del termine di rimborso dei prestiti dell'Istituto di credito ufficiale (Ico) e misure per consentire ai proprietari e agli inquilini di rinegoziare gli affitti. Secondo il quotidiano "El Pais" sono alcune delle nuove misure di emergenza di un nuovo piano di aiuti che il governo spagnolo sta preparando per aiutare il settore della ristorazione e del turismo (alberghi, ristoranti e bar) ulteriormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia del coronavirus. Il gruppo di lavoro ministeriale è composto da ministero dell'Economia, delle Finanze, del Turismo e del Lavoro e, fino a questo momento, non sono stati resi noti i dettagli in quanto "ci sono ancora molte questioni in sospeso da chiudere" e "le differenze tra di loro sono palpabili" in quanto "i numeri devono essere equilibrati e le casse pubbliche non sono in equilibrio", ha sottolineato il quotidiano spagnolo. Secondo l'industria alberghiera, nel 2020 il settore perderà più della metà dei 123 miliardi di euro di fatturato annuale, destinati alla chiusura un terzo delle 300 mila imprese a causa della pandemia. In termini di occupazione, secondo i sindacati, sono andati persi fino allo scorso ottobre quasi mezzo milione di posti di lavoro. (Spm)