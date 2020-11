Covid: Egitto, 227 nuovi casi e undici morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute egiziano ha annunciato che sono 227 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Egitto con undici morti e 122 guariti, portando il totale di questi ultimi a 100.662 casi fino a oggi. Il consigliere del ministro della Salute e della popolazione Khaled Mujahid, ha dichiarato che sono stati registrati 227 nuovi casi e la morte di 11 persone. Mujahid ha affermato che secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità emesse il 27 maggio 2020, la scomparsa dei sintomi per dieci giorni dopo il contagio è un'indicazione della guarigione del paziente dal coronavirus. Il numero totale di casi che è stato registrato in Egitto fino a ieri è di 109.881 casi, inclusi 100.662 casi che sono stati curati e 6.405 morti.(Cae)