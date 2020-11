Imprese: De Courtois (Generali), in altri paesi indicazioni Esrb sui dividendi recepite diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa dall’Ivass sui dividendi riguarda tutto il mercato italiano, e non esclusivamente Generali. Così il general manager del Gruppo Generali, Frederic De Courtois, durante la conference call di questa mattina con i giornalisti. “In altri paesi le indicazioni emanate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb) relativamente ai dividendi delle assicurazioni sono state interpretate diversamente: la Germania ha consentito ad Allianz di pagare il suo dividendo, mentre il regolatore francese ha autorizzato Axa a pagare solo la prima tranche; ancora non sappiamo cosa deciderà in merito alla seconda tranche”, ha spiegato. (Ems)