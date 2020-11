Costa d’Avorio: Ouattara incontra leader dell’opposizione Bedié, “fiducia ripristinata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, e il suo principale rivale, l’ex presidente Henri Konan Bedié, hanno dichiarato di aver concordato una riconciliazione per riportare la pace nel Paese dopo settimane di violenze seguite alla proclamazione dei risultati delle elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre. Al termine di un incontro avvenuto tra i due ieri sera ad Abidjan, i due leader hanno annunciato che continueranno le consultazioni. Parlando alla stampa al termine dell’incontro, Ouattara ha dichiarato che "la fiducia è stata ricostruita", sebbene non vi siano state strette di mano davanti alle telecamere. “Questo è stato un primo incontro per ripristinare la fiducia e abbiamo deciso di incontrarci di nuovo molto presto per continuare questo dialogo che è iniziato bene", ha detto Ouattara, citato dall’agenzia di stampa “Apa”. Il capo dello Stato, rieletto per un contestato terzo mandato, ha accolto con favore questo "incontro fraterno" che ha riportato una “rinnovata fiducia” fra le parti, aggiungendo che la pace è "la cosa più importante e cara ad entrambi e a tutti gli ivoriani”. Attraverso questo “incontro di oggi, abbiamo rotto il muro di ghiaccio, il silenzio, e nei giorni e nelle settimane a venire continueremo a incontrarci affinché il Paese sia finalmente quello che era prima”, ha detto da parte sua Bedié al termine dell’incontro. (segue) (Res)