Costa d’Avorio: Ouattara incontra leader dell’opposizione Bedié, “fiducia ripristinata” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di Bedié, il Partito democratico della Costa d’Avorio (Pdci), ha posto come condizioni perché avvenisse l’incontro la rimozione dei blocchi di sicurezza nelle residenze dei leader dell'opposizione, tra cui il leader del Fronte popolare ivoriano (Fpi) ed ex premier Pascal Affi N’Guessan, e la cessazione dei procedimenti legali contro di loro. Bedié e Affi N’Guessan, entrambi candidati alle elezioni del 31 ottobre, le hanno in seguito boicottate ritenendo che non fossero state soddisfatte le condizioni per un'elezione credibile, tra cui la riforma della Commissione elettorale centrale, considerata non imparziale in quanto composta da membri fedeli a Ouattara. Le tensioni si sono aggravate dopo che il 3 novembre, a pochi giorni dalla proclamazione della vittoria di Ouattara, le opposizioni hanno annunciato la creazione di un Consiglio nazionale di transizione, presieduto dallo stesso Bedié, incaricato di istituire un governo di transizione. L'opposizione, che non riconosce i risultati del voto, ha quindi invitato i suoi sostenitori alla disobbedienza civile, mentre Affi N’Guessan è stato arrestato insieme ad altri 20 esponenti dell’opposizione con l’accusa di sedizione. Lunedì scorso la Corte costituzionale ha intanto convalidato la rielezione di Ouattara, rieletto – complice il boicottaggio dell’opposizione – per un terzo mandato con il 94,27 per cento dei voti. (Res)