Brexit: premier canadese Trudeau, difficoltà in trattative commerciali con Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista rilasciata al "Financial Times", il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che il Regno Unito starebbe incontrando delle difficoltà a concludere un accordo commerciale post-Brexit con Ottawa prima della fine del periodo di transizione, prevista per il 31 dicembre, poiché Londra non avrebbe le capacità e i negoziatori per portare a termine la trattativa. Trudeau ha aggiunto che il Canada avrebbe una vasta esperienza nel trattare accordi commerciali, e sarebbe pronto a concluderne uno proprio con il Regno Unito, sulla falsa riga dei termini previsti dall'accordo esistente attualmente tra Unione europea e Canada. Le difficoltà del Regno Unito nel raggiungere un accordo, secondo il primo ministro canadese, sarebbero dovute ad una "mancanza di esercizio", visto che il Regno non ha di fatto "dovuto negoziare accordi commerciali per diversi decenni", pertanto sarebbe un "problema di non avere realmente le capacità all'interno del governo di andare avanti su questo (accordo)". (segue) (Rel)