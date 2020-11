Brexit: premier canadese Trudeau, difficoltà in trattative commerciali con Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del del Commercio britannico, Liz Truss, ha risposto piccata alle dichiarazioni di Trudeau, affermando che Londra starebbe invece lavorando con il massimo impegno per il raggiungimento di un accordo, e che il governo avrebbe messo al lavoro oltre 700 membri dello staff sui vari accordi commerciali che il Regno Unito sta tentando di stringere prima della scadenza del periodo di transizione della Brexit. Qualora il Regno Unito non riuscisse a siglare un accordo commerciale con il Canada prima del 31 dicembre, i due Paesi (che attualmente commerciano seguendo i termini dell'accordo firmato tra Canada e Unione europea, il quale ha rimosso la maggior parte dei dazi sulle importazioni) tornerebbero a commerciare sotto le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, con pesanti dazi sulle importazioni reciproche. Il Regno Unito rappresenta il quinto partner commerciale del Canada per importanza economica, preceduto da Stati Uniti, Cina, Messico e Giappone. (Rel)