Infrastrutture: Dubai ottiene 50 nuovi treni della metropolitana

- Sono 50 i nuovi treni della metropolitana di Dubai che sono arrivati nell'emirato. Lo hanno annunciato i vertici dei Trasporti pubblici dell'emirato, promettendo un viaggio più confortevole per i pendolari della città. Quindici di questi treni sono designati per Expo 2020, mentre gli altri 35 hanno lo scopo di migliorare il livello di servizio della metropolitana di Dubai esistente. Mattar Mohammed Al Tayer, direttore generale, presidente del consiglio di amministrazione dell'Autorità per le strade e i trasporti (Rta), ha affermato che sono stati introdotti "ampi miglioramenti" agli interni dei treni per renderli più spaziosi.(Res)