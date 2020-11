Costa d’Avorio: governo, 85 morti e 484 feriti nelle violenze elettorali da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze elettorali scoppiate in Costa d’Avorio prima e dopo la contestata rielezione del presidente Alassane Ouattara ad un terzo mandato hanno provocato la morte di almeno 85 persone e il ferimento di altre 484. È quanto reso noto dal portavoce del governo, Sidi Tiémoko Touré, citato dall’agenzia di stampa “Apa” al termine di un Consiglio dei ministri presieduto dal presidente Ouattara. A seguito delle violenze, che si sono verificate in diverse località ivoriane a partire dal 10 agosto, un totale di 225 persone sono state arrestate, di cui 176 sono state incriminate e 45 poste sotto mandato di arresto. Delle 85 vittime totali, 34 sono decedute nelle violenze pre-elettorali, 20 durante la fase del voto e 31 dopo le elezioni. Secondo Touré, le manifestazioni - organizzate da alcuni partiti politici dell'opposizione - avevano lo scopo di “paralizzare completamente il Paese e sono state caratterizzate da violenti scontri intercomunitari”. Dalla scorsa estate l'opposizione ivoriana ha lanciato uno slogan di disobbedienza civile che ha portato al boicottaggio delle elezioni presidenziali dello scorso 31 ottobre, vinte da Ouattara con il 94,27 per cento dei voti.(Res)