Covid: Uecoop, crack da 15,2 miliardi per le cooperative italiane

Un buco da 15,2 miliardi nei conti delle cooperative italiane a causa dell'emergenza Covid con le necessarie misure restrittive, la frenata dell'economia e l'incertezza crescente sul futuro. Questo quanto emerge da una proiezione dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento al progressivo allargamento delle zone rosse e arancioni in Italia dopo la serrata di primavera e la difficile ripartenza delle attività nel corso dell'anno. I limiti agli spostamenti, alle attività commerciali e ai servizi, si legge in una nota, hanno pesanti ripercussioni sul mondo cooperativo dove, a seconda dei settori considerati, si registrano cali di fatturato che possono oscillare fra il 20 e il 30 per cento, ma con picchi anche del 50. Nonostante alcuni comparti (come agroalimentare e costruzioni) stiano dimostrando più vitalità di altri, prosegue la nota, oltre 6 imprese su dieci registrano però una riduzione importante dell'attività e della clientela, e nel 64 per cento dei casi il taglio delle commesse ha riguardato addirittura clienti storici e consolidati.