Covid: Uecoop, crack da 15,2 miliardi per le cooperative italiane (2)

- Stando all’indagine, più del 12 per cento delle aziende potrebbe chiudere il 2020 con una situazione di "insufficienza patrimoniale": l’evolversi della situazione sta mettendo a dura prova la resilienza delle cooperative con la necessità di garantire il posto a oltre un milione di persone dall’agroalimentare alla scuola, dalle costruzioni alla logistica, dal commercio all’informatica, dall’assistenza sociale ai servizi di sicurezza e vigilanza. Più di quattro imprese su dieci, prosegue la nota, pensano che ci vorrà almeno un anno per rivedere una crescita reale dell’economia e dei posti di lavoro persi nel 2020 a cui si aggiungono quelli a rischio nel 2021 quando finirà la cassa integrazione con il blocco dei licenziamenti. “Siamo di fronte a uno scenario totalmente nuovo che costringe a pianificare l’attività di settimana in settimana mentre prima si ragionava almeno in termini di trimestri e semestri, con situazioni molto diversificate a seconda dei settori produttivi ma con alcune priorità comuni come le misure anti contagio, la tutela del lavoro e la difesa dell'attività”, conclude Uecoop. (Com)