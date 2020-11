Giappone: coronavirus, autorità temono terza ondata dopo record di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato ieri, 11 novembre, 1.547 nuovi casi di positività al coronavirus sul territorio nazionale, il peggior dato da agosto e un segnale, secondo alcuni esperti, che il paese potrebbe fronteggiare una “terza ondata” pandemica a causa del calo delle temperature e della propensione delle persone a trascorrere più tempo in luoghi chiusi e poco ventilati. Il bilancio dei contagi giornalieri è vicino al record assoluto di 1.596 contagi registrato in Giappone lo scorso 7 agosto. Per la prima volta dal 20 agosto Tokyo ha registrato più di 300 casi giornalieri. Le prefetture di Osaka, Hyogo e Saitama hanno registrato aumenti record dei contagi giornalieri, così come la regione settentrionale dell’Hokkaido, una delle principali mete turistiche del paese. (Git)