Myanmar: elezioni, opposizione pro-forze armate respinge l’esito del voto (2)

- La Lega nazionale per la democrazia (Nld), partito del consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, si è proclamata vincitrice delle elezioni generali che si sono tenute nel Myanmar domenica, 8 novembre, anche se nel paese sono ancora in corso le operazioni di spoglio e tabulazione delle schede. Myo Nyunt, portavoce dell’Nld, ha dichiarato che un conteggio non ufficiale attribuisce al partito i 322 seggi parlamentari necessari a formare un nuovo governo. Le elezioni dell’8 novembre hanno assunto il carattere di un referendum sul primo governo democraticamente eletto ad aver guidato il paese dopo la fine di un regime militare durato decenni. Negli ultimi anni il premio Nobel Suu Kyi ha visto erodersi la propria reputazione internazionale a causa delle accuse di genocidio ai danni della minoranza musulmana rohingya; Suu Kyi mantiene però un fortissimo consenso nel suo paese, come dimostrato dall’elevatissima affluenza alle urne di domenica, a dispetto dei timori legati alla pandemia di coronavirus. (segue) (Inn)