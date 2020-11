Germania: ministro Finanze Scholz, possiamo aggiungere altri aiuti contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dispone nel proprio bilancio di un margine di manovra sufficiente per continuare a stanziare aiuti a favore di quanti sono colpiti dalla crisi del coronavirus, anche nel caso in cui la pandemia dovesse proseguire. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al gruppo editoriale Rnd. In particolare, Scholz ha dichiarato che la Germania ha “la forza finanziaria per fare tutto ciò che è necessario quest'anno e il prossimo al fine di mantenere il controllo sulla pandemia e per attutire le relative conseguenze economiche associate”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, quindi, evidenziato che, “se necessario”, il governo federale può aggiungere altri aiuti a quelli già varati contro la crisi. Scholz ha poi elogiato la risposta dell'esecutivo della cancelliera Angela Merkel alla pandemia: “Quello che abbiamo fatto finora sta avendo effetto, l'economia ha sperimentato una rapida ripresa, la recessione è almeno limitata, tutto procede molto meglio del previsto”. (Geb)