Imprese: Kia Motors supera Hyundai come 11ma azienda sudcoreana per capitalizzazione

- Kia Motors ha superato Hyundai Mobis, aggiudicandosi l’11ma posizione nella classifica delle maggiori aziende della Corea del Sud per capitalizzazione di mercato. Lo riferisce il quotidiano “Korea Herald”. La capitalizzazione di Kia Motors è aumentata del 6,61 per cento oggi, 12 novembre, rispetto alla chiusura dei mercati di ieri, attestandosi a 23.500 miliardi di won (21,1 miliardi di dollari). Kia si avvia così ad entrare nella top 10 del mercato azionario sudcoreano, un club che non include aziende del settore automobilistico dal 2016. Nel primo trimestre 2020 Kia Motor ha conseguito un fatturato di 16.300 miliardi di won, in aumento dell’8,2 per cento su base annua, e in rialzo per il quarto trimestre consecutivo. Nel 2012 Kia Motor era la terza azienda sudcoreana per capitalizzazione di mercato dopo Samsung Electronics e Hyunda Motors, prima di scivolare di diverse posizioni a causa di un progressivo calo delle vendite sul mercato interno e su quelli internazionali. (Git)