Imprese: Generali, nei nove mesi utile netto in calo a 1,297 miliardi

- Generali ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di Gruppo pari a 1,297 miliardi di euro, con un calo del 40 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019: a fronte di un risultato operativo in crescita, il decremento è da imputare al minor risultato non operativo degli investimenti, che passa da -351 milioni a -556 milioni di euro e comprende 340 milioni di svalutazioni su investimenti classificati come disponibili per la vendita a seguito dell’impatto negativo dei mercati finanziari, nonché 93 milioni di svalutazione dell’avviamento relativo al business Vita della compagnia in Svizzera. Stando alle informazioni finanziarie al 30 settembre approvate dal consiglio di amministrazione, il risultato non operativo degli investimenti comprende anche 94 milioni di oneri derivanti dall’operazione di liability management di luglio 2020, che ha comportato il riacquisto di tre serie di titoli subordinati per un importo nominale aggregato di circa 600 milioni. Il dato, prosegue la nota, è da imputare anche ad una spesa non operativa di 100 milioni per la costituzione del Fondo straordinario internazionale lanciato dal Gruppo per fare fronte all’emergenza Covid-19, a sostegno dei sistemi sanitari nazionali e della ripresa economica. Hanno influito sul risultato ance il maggior impatto della fiscalità, che passa dal 31,6 al 37,1 per cento per effetto della maggiore incidenza degli oneri non deducibili; e l’impatto delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle attività operative cessate, pari a -183 milioni per l’accordo transattivo con Btg Pactual che pone fine all’arbitrato per la cessione di Bsi. L’utile netto del segmento Asset Management cresce poi a 250 milioni riflettendo il miglioramento del risultato operativo. (Com)