- A Torino oggi, giovedì 12 novembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2953m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: infiltrazioni umide in risalita dal Mar Ligure determinano diffusa nuvolosità sulle regioni di Nord Ovest; in particolare sulla Liguria saranno possibili anche deboli pioviggini a carattere molto sparso. Maggiori schiarite interesseranno invece i settori alpini. Temperature stabili, superiori alle medie del periodo. (Rpi)