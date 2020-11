Imprese: Standard Ethics alza rating di sostenibilità alla tedesca Infineon Technologies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato il rating di Infineon Technologies a "EE+" dal precedente "EE". La società fa parte dello Se German Index e produce e distribuisce semiconduttori per il mercato industriale, automobilistico, delle comunicazioni e dell'elettronica di consumo. Tra i principali prodotti offerti rientrano controllori di sicurezza e microcontrollori, dispositivi a radiofrequenza e sensori. La società tedesca è allineata alle politiche di sostenibilità fornite dai principali organismi sovranazionali (Onu, Ocse e Ue) e ai target ambientali sulla neutralità climatica. Adotta modelli di corporate governance e governance della Sostenibilità in linea con le buone pratiche internazionali. Si apprezza inoltre il raggiungimento della parità di genere nel Supervisory Board; condizione che, tuttavia, non appare ancora raggiunta all'interno del Management Board. Considerato il settore ed il business di Infineon Technologies, il tema della gestione dei rischi relativi all'approvvigionamento ed utilizzo delle materie prime resta un elemento significativo nelle valutazioni Esg. Pertanto, qualsiasi innovazione tecnologica orientata ad una riduzione dell'uso di materie prime e qualsiasi implementazione nella gestione della catena dei fornitori è benvenuta. (Com)