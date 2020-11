Germania: Covid, Merkel, virus ci terrà impegnati per tutto l'inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus “ci terrà impegnati per tutto l'inverno”. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, come riferisce il settimanale “Die Zeit”. In questo modo, Merkel ha frenato le aspettative di una rapida conclusione della pandemia con lo sviluppo del vaccino. In particolare, la cancelliera ha affermato: “Dobbiamo presumere che la seconda ondata di coronavirus sarà più dura, e soprattutto cade soprattutto nella una brutta stagione. Ci terrà impegnati per tutto l'inverno”. Secondo Merkel, le notizie positive sullo sviluppo del vaccino “non cambiano la situazione e non avranno ripercussioni in inverno”. Pertanto, ha sottolineato la cancelliera, le restrizioni volte a contenere la diffusione del coronavirus dovranno continuare a essere applicate. (Geb)