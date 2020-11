Germania: Covid, ministro Salute, pazienti in terapia intensiva potrebbero raddoppiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del drastico aumento dei contagi da coronavirus, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Germania potrebbero raddoppiare nel corso di novembre. È quanto affermato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Spahn ha avvertito che, dato lo sviluppo della pandemia, “a novembre probabilmente vedremo più di seimila pazienti affetti da Covid-19 in contemporanea nelle nostre unità di terapia intensiva”. Il ministro della Salute tedesco ha aggiunto che il numero dei ricoverati in terapia intensiva per la Sars-Cov2, attualmente 3.127, “non deve aumentare”. In caso contrario, ha sottolineato Spahn, “prevedibilmente arriveremmo a un punto in cui il sistema sanitario sarà sopraffatto”. Secondo il ministro della Salute tedesco, medici e infermieri possono occuparsi di seimila pazienti con il coronavirus in unità di terapia intensiva, “ma soltanto in condizioni di notevole stress”. Per tale motivo, è necessario “raccogliere le forze” nelle strutture ospedaliere. A tal fine, Spahn ha dichiarato che “le operazioni devono essere nuovamente rinviate”, come durante la prima ondata di Covid-19 in primavera, e “il personale di sala operatoria deve aiutare nelle unità di terapia intensiva”. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione interdisciplinare tedesca per la terapia intensiva e medicina d'urgenza (Divi), negli ospedali della Germania i letti di terapia intensiva occupati sono 21.787, mentre quelli disponibili sono 6.715. Per la Divi, possono essere attivati altri 12 mila posti in sette giorni. (Geb)