Imprese: Generali, al 30 settembre risultato operativo in crescita a 4,023 miliardi

- Al 30 settembre 2020 Generali registra un risultato operativo pari a 4,023 miliardi di euro, in crescita del 2,3 per cento: un incremento particolarmente significativo è stato riscontrato nel segmento Danni (18,6 per cento) che beneficia dello sviluppo della profittabilità tecnica e del contributo positivo della nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogallo. Stando alle informazioni finanziarie approvate dal consiglio di amministrazione, la flessione del risultato finanziario è da imputare a minori redditi corrente, che riflettono l’attuale condizione dei tassi di interesse sul mercato e i minori dividendi azionari. Migliora il combined ratio, che si attesta a 89,7 punti percentuali con un miglioramento di 2,8 punti: la variazione è ascrivibile alla contrazione della sinistralità corrente non catastrofale; positivo anche il dato del tasso costi, in particolare nella componente amministrativa. In particolare, il risultato operativo Vita registra un calo del 14,8 per cento: il buon andamento del margine tecnico al netto delle spese di gestione assicurativa è più che compensato dalla riduzione del risultato degli investimenti, dovuta all’impatto negativo dei mercati finanziari e alla prosecuzione dell’accelerazione degli accantonamenti relativi alle garanzie verso gli assicurati in Svizzera, che riflette ipotesi finanziarie di lungo termine più conservative. Cresce del 27,3 per cento anche il risultato operativo del segmento Asset Management, principalmente a seguito dell’aumento dei ricavi operativi pari a 635 milioni grazie soprattutto all’approccio disciplinato che fa leva sulla strategia multi-boutique e alla performance dei nostri partner. In miglioramento, prosegue la nota, anche il risultato operativo del segmento Holding e altre attività, per effetto del maggiore risultato di Banca Generali e della performance straordinaria del terzo trimestre del private equity rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente. Infine, la variazione delle elisioni intersettoriali è principalmente dovuta a maggiori dividendi infragruppo, principalmente nel terzo trimestre, da parte dei fondi di real estate e private equity. Il risultato operativo si stima sia stato impattato negativamente ai nove mesi per circa -125 milioni dagli effetti della pandemia Covid-19. (Com)