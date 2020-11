Usa: Fauci sulle minacce di Bannon, non è una cosa a cui pensi quando studi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statunitense Anthony Fauci, membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha detto che l'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, che ha chiesto la sua decapitazione, "non è una cosa a cui pensi quando si frequenta la scuola di medicina". Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". L’ex capo della campagna elettorale di Trump nel 2016 aveva chiesto di appendere le teste di Fauci e del direttore dell’Fbi, Christopher Wray davanti alla Casa Bianca come monito per i burocrati federali. Lo ha detto in una puntata del suo podcast “War Room: Pandemic”: "Mi piacerebbe tornare ai vecchi tempi dell’Inghilterra dei Tudor, metterei le teste sulle picche – riferendosi a Wray e Fauci -, ai due angoli della Casa Bianca come monito per i burocrati federali. O prendi il programma o te ne vai: è ora di smettere di giocare".(Nys)