Usa: Rubio, il futuro del Gop è multietnico, multirazziale e della classe operaia.

- Dopo le elezioni del 2020, i repubblicani devono cambiare il loro partito come campioni dell'elettorato popolare e allontanarsi dalla loro tradizionale alleanza con il grande business, ha detto il senatore Marco Rubio in un'intervista ad "Axios". "Il futuro del partito si basa su una coalizione multietnica e multirazziale della classe operaia", ha detto Rubio. Il senatore ha aggiunto che i repubblicani hanno a lungo creduto e sostenuto il libero mercato, "ma il libero mercato esiste per servire il nostro popolo". Il nostro popolo non esiste per servire il libero mercato". Secondo Rubio, gli statunitensi della classe operaia sono ora in gran parte contro le grandi imprese "che si preoccupano solo di come vanno le loro azioni, anche se si basa sul trasferimento della produzione all'estero per una manodopera più economica". "Sono molto sospettosi, francamente, sprezzanti nei confronti delle élite ad ogni livello. E ovviamente questo è un sentimento forte", ha aggiunto Rubio. (Nys)