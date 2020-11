Elezioni Usa: portavoce Casa Bianca McEnany, Trump conta su pronunciamento Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “di ottimo umore”, ed è fiducioso che almeno una parte delle cause legali intentate dalla sua campagna in diversi Stati chiave dopo le elezioni del 3 novembre scorso raggiungeranno la Corte Suprema. “”Al momento ci troviamo al livello delle corti distrettuali”, ha dichiarato McEnany nel corso di una serie di interviste a “Just the News” e "Fox News". “Staremo a vedere come si pronunceranno in Pennsylvania, e nelle cause in arrivo in Michigan e altrove. E penso che a questo punto nessuno possa avanzare previsioni”, ha affermato la portavoce. McEnany ha anche annunciato che la campagna di Trump si prepara a sottoporre alla magistratura 234 pagine di dichiarazioni giurate relative a presunte irregolarità nei conteggi dei voti nel Michigan. La portavoce della Casa Bianca, che è anche consigliera della campagna del presidente Trump, ha inoltre commentato la decisione dell’emittente “Fox News” di interrompere la trasmissione di una sua conferenza stampa, dopo la sua accusa ai Democratici di sostenere posizioni che agevolano le irregolarità elettorali. “Il sostegno dell’identificazione degli elettori è un caposaldo del Partito repubblicano, perché non sostenerlo significa aprire le porte alle frodi. E’ un principio elementare, e non credo che i media dovrebbero censurarlo”, ha dichiarato McEnany, che ha aggiunto: “I Democratici hanno tentato di delegittimare l’esito delle elezioni del 2016 per quattro anni. Tutto ciò che chiediamo è trasparenza. E siamo attaccati dai media, solo per la nostra richiesta di far luce sul sistema”. (Nys)