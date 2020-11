Sud-est asiatico: al via il 37mo summit dell’Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei dieci Paesi membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno inaugurato oggi, 12 novembre, il 37mo summit di quell’organizzazione regionale, che si svolge in videoconferenza a causa della pandemia di coronavirus. Le discussioni tra i capi di Stato e di governo si concentrerà proprio sulla risposta comune alla crisi sanitaria, e sulle misure da adottare per rilanciare le economie gravemente danneggiate come conseguenza della pandemia. Il summit di oggi è il primo di una serie di eventi ed incontri, tutti in formato virtuale, che proseguiranno sino a domenica: c’è attesa in particolare per l’incontro dei leader dei 15 Paesi dell’Asia-Pacifico che aderiscono al progetto dell’accordo regionale di libero scambio Rcep. L’Asean include Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. (segue) (Fim)