Sud-est asiatico: al via il 37mo summit dell’Asean (2)

- I ministri di Giappone, Cina, Corea del Sud e di 12 altri Paesi della regione indo-pacifica che aderiscono al progetto del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) hanno tenuto una videoconferenza ieri, 11 novembre per impostare la fase conclusiva dei negoziati tesi all’adozione del nuovo accordo di libero scambio macro-regionale, con l’obiettivo di giungere alla firma di un accordo da parte dei leader di quei paesi entro il prossimo fine settimana. L’accordo che potrebbe essere siglato entro questa settimana non includerà però l’India, che diserta i negoziati dalla fine dello scorso anno, chiedendo misure di salvaguardia che le consentano di limitare il disavanzo commerciale con la Cina. I rimanenti 15 paesi che aderiscono all’iniziativa intendono adottare disposizioni straordinarie per consentire all’India di aderire agevolmente all’accordo in futuro. Secondo fonti governative giapponesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, l’India sarà esentata in particolare da una disposizione dell’accordo che vieterà le nuove adesioni per un periodo di tempo ancora indefinito. La firma di un accordo relativo al taglio delle tariffe e all’adozione di un regime normativo comune per l’e-commerce, il commercio e la proprietà intellettuale coronerebbe negoziati in corso sin dal 2013. (Fim)